Futbolcu avcısı!

Yaşar Çakmak yazdı...

FUTBOLCU AVCISI

Oynadığı dizilerde gösterdiği başarı ile büyük takdir toplayan seksiliğiyle dikkat çeken Tuvana Türkay, özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Magazin basınında futbolcularla aşk haberleri sayesinde gündeme gelen Türkay, geçtiğimiz gün futbolcu Alper Potuk ile restorantta bir araya gelip yemek yedi. Tabi her sevgilisinde sorduğumuzda ‘Benim arkadaşım, yemek yedik ne olmuş yani?’ diyip geçiştiren Tuvana’nın, büyüklerinden iyi ders aldığı ortada. Daha önce Sercan Yıldırım ile aşk haberleri gündeme gelince inkar eden birlikte yurt dışı tatiline gidip sosyal medyada boy boy fotoğraflar çıktıktan sonra sessiz kalmayı tercih eden Tuvana Türkay, aşk koleksiyonuna birçok ismi dahil ederek önce inkar edip daha sonra sessiz kalmayı tercih ediyor.

Kim bunlar?

Adını Engin Akyürek ile aşk dedikodularına çıkarak duyuran Türkay daha sonra Sercan Yıldırım, Seçkin Özdemir, Rafet Roman ile şimdi de Alper Potuk’la. Bu kızımız böyle giderse herhalde bir takım kuracak. Yazık aşka zaman ayıracağına oyunculuğa zaman ayırsa çok daha iyi bir oyuncu olacak. Bu sene hiçbir dizi de göremediğimiz Tuvana Türkay özel yaşamından dolayı oyunculuğa vakit bulamadığı ortada.

RAHAT İKİ ERKEK!

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın’ın partisinde en çok dikkatimi çeken Caner Erkin ile Berkay’ın eşlerini öpmeleriydi. Gazetelerde ikisi de pişti oldu diye yazıyordu. Bunların pişti olmaları yeni değil ki. Çünkü ikisi de çıkan haberden çok rahattı. Caner Erkin, eski karısının neler yaptığını kendisi anlattığı dönemde hayretle okumuştum. Bu beyefendiye eski eşi bunları yaparken kendisi nerede diye yazı yazmıştım. Asena ile Berkay’ın aşk dedikoduları çıktığı dönemde birçok AVM’de birçok restorantta Caner ve Berkay bir araya gelmişlerdi. Aynı masada oturmasalar da aynı ortamı paylaşmışlardı. İkisi de rahattı. Kim kime diyip ses çıkarmıyorlardı. Şimdi de bu parti de medyaya nispet yapar gibi ikisi de karısını öpüyordu. Eee olacağı bu kime ne?

TÜLİN ŞAHİN BOŞANIYORMUŞ!

Şaşırdık mı? Hayır. Niye boşanıyorlar anlamış değilim. Zaten kimse kimseye karışmıyordu. Bugün bir sitede neden boşandıklarını yazmışlardı. Yok efendim apartman sakinlerinden duymuşlar, Tülin Şahin işlerinden vakit bulup eviyle ilgilenmiyormuş. Yok efendim çocuk yapmayı düşünmüyormuş, eşinin de sürekli alkol aldığından şikayetçiymiş. Hani bir laf vardır Anadolu’da; Karı koca arasına girilmez. Vallahi bunlar birbirine çok rahat davranan iki çiftti. Mehmet Bey’in yeni mi aklına geldi Tülin Şahin’den çocuk yapmak? Tülin Şahin çok popüler bir kadın. Protokol davetlerden evine vakit ayıramıyordu. Yıllardır bilinen bir olay Mehmet Bey. Sessizliğini bozmak yeni mi aklına geldi? Neyse benden bu kadar çok detaya girmekte istemiyorum. Daha dur neler çıkacak neler?