FULYA ZENGİNER KOCASININ SAÇLARINI KESTİ!

Fulya Zenginer ile sanat yönetmeni Küntay Tarık Evren'den eğlenceli bir paylaşım geldi. Zenginer, eşinin uzun saçlarını kısacık kesti ve o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Eşinin saçlarını keseceği için hayli mutlu olduğu her halinden belli olan oyuncu şen kahkahasıyla dikkat çekti. Fulya Zenginer, yaklaşık 3 yıldır beraber olduğu sanat yönetmeni Küntay Tarık Evren ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu. Renkli paylaşımlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken çift, son olarak Zenginer'in eşinin saçlarını kesmesiyle gündeme geldi. 'RESMEN USTALIK ESERİM' Eşinin uzun saçlarını kısacık kesen Zenginer, o anları Instagram hesabından "Eniştenizin saçını kestim arkadaşlar... 3 numara. Resmen ustalık eserim" notuyla paylaştı.