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FULYA ZENGİNER KOCASININ SAÇLARINI KESTİ!

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FULYA ZENGİNER KOCASININ SAÇLARINI KESTİ!
Fulya Zenginer ile sanat yönetmeni Küntay Tarık Evren'den eğlenceli bir paylaşım geldi. Zenginer, eşinin uzun saçlarını kısacık kesti ve o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Eşinin saçlarını keseceği için hayli mutlu olduğu her halinden belli olan oyuncu şen kahkahasıyla dikkat çekti.

Fulya Zenginer, yaklaşık 3 yıldır beraber olduğu sanat yönetmeni Küntay Tarık Evren ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu. Renkli paylaşımlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken çift, son olarak Zenginer'in eşinin saçlarını kesmesiyle gündeme geldi.

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'RESMEN USTALIK ESERİM'

Eşinin uzun saçlarını kısacık kesen Zenginer, o anları Instagram hesabından "Eniştenizin saçını kestim arkadaşlar... 3 numara. Resmen ustalık eserim" notuyla paylaştı.

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