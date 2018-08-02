Fuat Çapa: "Hedefimiz Eskişehirspor'un düzlüğe çıkması"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, siyah-kırmızılı takımın içinde bulunduğu sıkıntılı duruma değinerek, fedakarlık çağrısında bulundu.

Fuat Çapa, düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirspor'da bu yılın anahtar kelimesinin "fedakarlık" olduğunu belirtti.

Eskişehirspor'daki mevcut tablonun kendisini şaşırttığını ifade eden Çapa, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 3-4 haftadır buradayım. Gelmeden önceki tablo ile şimdiki tablo beni şok etti. Yönetimden oyuncu bazında bir şeyler istiyorum ancak onların yaptığı fedakarlığı görünce geri çekiliyorum. Onların da desteğe ihtiyacı var. Eskişehirspor'un içinde bulunduğu sıkıntılı süreci atlatması için herkes üzerine düşen fedakarlığı yapmalı. Tek çaremiz bu. Beklentilerin farkındayım. Bu beklentileri gerçekleştirmek için hangi şartların oluşması gerektiğini herkes iyi biliyor. Kısa bir süre kaldı. Lig başlayacak. İyi bir kadro oluşturduk. Eksiklerimiz de var. Ancak bu sezonun kahramanı Eskişehirspor sevdalıları olmalıdır."

"Hedefimiz, Eskişehirspor'un düzlüğe çıkması"

İçinde bulunulan mali durumun siyah-kırmızılı yönetimin önünü kapattığını anlatan Çapa, sezon başlamadan önce yapacakları kritik transferlerin önemli olduğunu dile getirdi.

Hedeflerindeki dört oyuncuyu lig başlamadan almaları durumunda farklı şeyler olabileceğini anlatan Çapa, "Ligdeki birçok takımdan bazı konularda bir adım öndeyiz. Ancak onların önüne geçebilmemiz için yönetimin önünün maddi anlamda açılması lazım. Yönetime verilen sözler yerine getirilir, gereken destek sağlanırsa, diğer takımların önüne geçebiliriz. Eskişehirspor hedefine böyle ulaşacaktır. Yeni bir takımız ve 12 transfer yaptık. Bunların uyumu kolay değil. Tek bir hedefimiz var, o da Eskişehirspor'un bir an önce düzlüğe çıkmasıdır." diye konuştu.