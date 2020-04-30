FSM'de Trafik Yoğunluğu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da alınan önlemler kapsamında trafikte sakinlik gözleniyor. Özellikle hafta sonları alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle yollar zaman zaman boş kaldı. İstanbul'da bu sabah saatlerinde trafikte yoğunluk gözlendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de araç yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında yüzde 1'lere kadar düşen trafik yoğunluğu bu sabah 10.30 itibariyle yüzde 17'lere kadar çıktı.
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Haritasında saat 10.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 17'lere kadar çıktı.
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