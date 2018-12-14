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FSK resmen orduya dönüştürülecek

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FSK resmen orduya dönüştürülecek
Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) orduya dönüştürülmesini öngören yasa tasarıları Kosova Meclisinde kabul edildi.

Kosova Meclisi'nde yapılan oturumda milletvekilleri, FSK'nın işleyişi, hizmet şartları ve mevcut FSK Bakanlığının Savunma Bakanlığına dönüştürülmesini düzenleyen üç yasa tasarısı için oy kullandı. 

Meclis kararını ABD ve Arnavutluk desteklerken Rusya çatışma riski uyarısında bulundu. Makedonları da mutlu etmeyen yasaya ise en sert tepkiyi Sırbıstan gösterdi.

Kosova içinde sivil koruma operasyonlarına katılmak, doğal afet ve acil durumlarda müdahalede bulunmak ve Kosova ile yurt dışında operasyonlara katılmak gibi görevleri bulunan FSK, Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'nin imzasının ardından resmen Kosova ordusuna dönüşecek.

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