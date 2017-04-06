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Fransız polisine gerekçesiz arama yetkisi

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Fransız polisine gerekçesiz arama yetkisi
Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki patlamadan sonra Paris’te toplu taşıma araçlarında polise gerekçesiz kimlik sorma ve üst baş arama yetkisi verildi.

Fransa'nın başkenti Paris'in Emniyet Müdürü Michel Cadot, Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki terör saldırısından sonra başkentte toplu taşıma araçlarında geçici olarak polise gerekçesiz kimlik sorma, üst, baş ve valiz arama izni verdi.

Cadot tarafından olağanüstü hal uygulaması çerçevesinde yayınlanan genelgede, bugün 07.00 - 22.00 saatleri için polise verilen bu yetkinin gerektiği takdirde uzatılabileceği bildirildi.

RTL televizyon kanalı, valilik kaynaklarına dayanarak verdiği haberde bu genelgenin, St. Petersburg metrosundaki patlamanın ardından alınan önlemler çerçevesinde yayınlandığını duyurdu.

İlave jandarma birlikleri

İçişleri Bakanlığı tarafından önceki gün yapılan yazılı açıklamada, St. Petersburg'daki saldırının ardından özellikle metro istasyonları ve tren garlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve buralara polisin yanı sıra ilave jandarma birliklerinin de gönderildiği bildirilmişti.

Bu açıklamada, "Paris bölgesindeki toplu taşıma araçlarının kullanıldığı bölgelerde, ön tedbir amacıyla güvenlik önlemleri yeniden artırılmıştır. Bakanlık olarak biz büyük bir dikkat, güvenlik birimlerimiz ise tam bir seferberlik anlayışı ile görevini sürdürmektedir." ifadesine yer verilmişti.

Paris’te 13 Kasım 2015’te 6 bölgeye düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından ülkede olağan üstü hal uygulaması ilan edilmişti.

Geçen yıl 14 Temmuz Nice kentinde düzenlenen ve 84 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının ardından ise sonlandırılması düşünen olağanüstü hal uygulaması yeniden uzatılmıştı.

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