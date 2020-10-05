'Fransız Askısı' yaptıran Seda Sayan'ın son hali...

Geçtiğimiz hafta 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Seda Sayan son halini paylaştı...

Geçtiğimiz günlerde 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan, operasyon sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.



Muğla'nın Milas ilçesinde tatil yapan Seda Sayan, teknede çekilen bu karesini takipçileriyle paylaştı. 57 yaşındaki Sayan'ın paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

