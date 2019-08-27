Medyafaresi.com'un haberine göre; Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD'li teröristler, Türkiye-ABD arasındaki 'güvenli bölge' anlaşmasının ardından sınırdan çekilmeye başladı.
Terör örgütünün sorumlularından Zedan El Asi, AFPye yaptığı açıklamada, "Sınır güvenliğine ilişkin Türkiye ve ABD ile yapılan üçlü anlaşmanın ilk aşaması çerçevesinde 24 Ağustos itibariyle pratik adımlar atmaya başladık. İlk olarak Serekaniye (Rasulayn)’deki sınır bentleri kaldırılmış, YPG’li birlikler ve ağır silahları yeni noktalarına çekilmiş ve sınır üzerindeki noktalar yerel güçlere teslim edilmiştir" dedi.
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FRANSIZ AJANSI AFP'DEN ÇARPICI AÇIKLAMA: YPG VE PKK TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR!
Fransız haber ajansı AFP, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye sınırından çekilmeye başladığını duyurdu.
Medyafaresi.com'un haberine göre; Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD'li teröristler, Türkiye-ABD arasındaki 'güvenli bölge' anlaşmasının ardından sınırdan çekilmeye başladı.
Etiketler: YPG, PKK, Sınır Birlikleri, Çekiliyor
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