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Fransa'dan Şenol Güneş ve Fikret Orman'a 'Lyon' reddi!

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Fransa'dan Şenol Güneş ve Fikret Orman'a 'Lyon' reddi!
Fransa Futbol Federasyonu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'in bu akşam oynanacak Metz - Lyon maçını izlemesine izin vermedi.

Önümüzdeki hafta Lyon ile UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynayacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Lyon'un maçını yerinde takip etmek için bugün başkan Fikret Orman ile birlikte Fransa'ya gitmek istedi. Ancak Fransa Futbol Federasyonu'na maçı izlemek için resmi talepte bulunan Beşiktaş Kulübü, ilginç bir şekilde ret cevabı aldı. 

Fransa Futbol Federasyonu, Metz - Lyon maçının ceza sebebiyle seyircisiz oynanacağını ve bu sebepten dolayı dışarıdan hiç kimsenin stada giremeyeceğini gerekçe göstererek, Beşiktaş'a ret cevabı verdi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Şenol Güneş de bunun üzerine bu akşam Fransa'ya gitmekten vazgeçmek zorunda kaldı.

Bu arada kulüpten alınan bilgiye göre, Lyon'un Beşiktaş'ın 3 maçını takip ettiği ve hem federasyon, hem de kulüp tarafından hiçbir zorluk çıkarılmadığı halde Fransa Futbol Federasyonu'nun böyle bir gerekçe öne sürmesi manidar karşılandı.
FRANSA FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA
Fransa Federasyon Başkanı konuyla ilgili olarak kendisine bilgi aktaran Türkiye Fuytbol Federasyonu yetkililerine "Konu tamamen Lyon kulübünü ilgilendiyor. Bu onların aldığı bir karar, bizim de bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Kaşrılıklı tüm yazışmalar yapılmış. Bundan sonrası artık Beşiktaş'a kalıyor" dedi.
Şimdi gözler Beşiktaş Kulübü'ne çevrildi. Tıpkı uluslararası ilişkilerdeki karşılıklılık esası gibi Beşiktaş'ın da Siyah-beyazlıları izlemeye gelecek olan Lyon scout ekibini stada almama hakkı doğdu.

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ
Öte yandan Siyah-beyazlı yöneticiler "Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Siyah beyazlılar karşılaşma Metz Kulübü'nün ev sahipliğined oynanacak dolayısıyla Lyon'un bir söz hakkı yok. Hukuken belki haklı olaiblirler ama etki açıdan asla haklı değiller" yanıtını verdi.

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