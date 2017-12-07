Fransa'dan Kudüs Tepkisi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın ABD’nin Kudüs kararını desteklemediğini duyurdu.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına tepki gösteren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron twitterdan yayınladığı mesajında ”Kudüs ile ilgili Fransa Amerika’nın kararını onaylamıyor. Fransa İsrail ve Filistin olarak iki devletli, barış ve güvenlik içinde yaşayan ve iki devletin de başkentinin Kudüs olduğu çözümü destekliyor. Biz sükunet ve diyalog yolunu tercih etmeliyiz.”diye kaydetti.

Cumhurbaşkanı Macron, konuyla ilgili yayınladığı ikinci mesajında da, ”Barışı İsrail ve Filistinliler sağlayacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi Fransa, bu yönde atılacak tüm adımları destekleyecek.”ifadelerini kullandı.