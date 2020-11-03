Fransa'da Ülkü Ocakları yasaklandı

Fransa İçişleri Bakanlığı, Ülkü Ocakları'nın ülkedeki faaliyetlerini durduracak.

AFP'nin haberine göre; İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "MHP bağlantılı, Türk milliyetçisi Bozkurtlar hareketini durdurmak için hükümet olarak harekete geçeceklerini" duyurdu.

Parlamentonun hukuk komisyonunda konuşan İçişleri Bakanı Darmanin, "Bozkurt" hareketinin yasaklanmasının Çarşamba günü Bakanlar Kurulu'nda ele alınacağını belirtti.

Açıklama, 1915'te yaşamını yitiren Ermenilerin anısına Lyon şehri dışında bulunan anıta 'Bozkurtlar' anlamına gelen Fransızca 'Loups gris' ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin baş harflerine atıfla 'RTE' gibi sloganlar yazılması üzerine geldi.

Anıta yazı yazılmasından önce Lyon'da Türk milliyetçisi gruplar sokaklarda eylem yapmış ve Ermenilere karşı sloganlar kullanmıştı.