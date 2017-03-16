Fransa'da okulda silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var...

Fransa'nın Güneyindeki Grasse kasabasında bir okula açılan ateş sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Bir kişi ise aranıyor. Fransa polisi olayın bir terör s

Fransa'nın Grasse kasabasındaki bir lisede silahlı bir saldırganın açtığı ateş sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralı sayısının ilk belirlemelere göre en az 2 olduğu da iddia ediliyor.

Saldırıda okul müdürüne ateş açıldığı belirtiliyor. Fransa polisi olayın bir terör saldırısı olup olmadığını söylemek için erken olduğunu açıkladı. Saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı, bir kişi ise aranıyor.

Uluslararası haber ajanlarının acil koduyla duyurduğu habere göre Fransa hükümeti tarafından terör saldırısı uyarısı yapıldı.

Kasabada meydana gelen olay sonrasında yetkililer halktan evlerinde kalmalarını istedi.

Fransa'nın Grase kasabasındaki lisede meydana gelen silahlı saldırıdan hemen önce başknet Paris'te bulunan IMF binasına zarflı saldırı düzenlenmişti. Zarfın açılmasıyla ufak bir patlamanın yaşandığı olyada bir kişi yaralanmıştı.