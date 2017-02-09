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Fransa'da nükleer santralde patlama!
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Güncel
09.02.2017 13:28
Fransa'nın Flamanville kentindeki nükleer santralde patlama meydana geldi. Reuters patlamada yaralıların olabileceğini fakat sızıntının bulunmadığını aktardı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler:
Fransa
,
Patlama
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