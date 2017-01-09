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Fransa polisinden skandal çağrı!

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Fransa polisinden skandal çağrı!
Fransa Sınır Güvenliği Polisi Genel Müdürlüğünden iç yazışma şeklinde tüm çalışanlara gönderilen bir e-postada, Müslümanlara hakaretler edildiği ve İslam dininden Avrupa'nın kanseri şeklinde bahsedildiği ortaya çıktı

Fransa'da artan yabancı düşmanlığı ve İslamofobik  saldırılar endişe yaratırken, Fransız Sınır Güvenliği Polisi Genel Müdürlüğü'nden  tüm çalışanlara gönderilen bir e-postanın içeriğinin yayınlanması büyük tepki  topladı. 
Ulusal TMC kanalında yayınlanan Quotidien isimli programda, Fransız  Sınır Güvenliği Polisi Genel Merkezi'nden tüm çalışanlara gönderilen bir  e-postaya yer verildi. Geçen yıl gönderilen e-postanın ekim ayında aynı kurumda  çalışan bir görevli tarafından ekran fotoğrafının alındığı ve içeriğinin  paylaşıldığı belirtildi. Programın siyasi danışmanlarından Azzedine  Ahmed-Chaouch, tüm çalışanlara gönderilen e-postada "İslam Avrupa'nın  kanseridir", "Fransa hiç bu kadar ağır hasta olmamıştı", "Müslümanlar  metastazdırlar" şeklinde ırkçı ve İslamofobik mesajların yer aldığını belirterek,  "Müslümanlara hakaret içeren cümlelerle dolu e-posta hakkında soruşturma  açıldığını" söyledi.
 
Skandal e-postada "Herkesin, tüm imkanları kullanarak İslam'ın  Fransa'da ve Avrupa'da yayılmasına karşı durması" çağrısı da yapılırken, konuyla  ilgili Fransız Polis Teşkilatı tarafından soruşturma açıldığı ve e-postayı  gönderen görevlinin tesbit edildiği belirtildi. Skandal e-postayı gönderen kişinin kimliği ve bir ceza alıp almadığı açıklanmazken, programda Sınır  Güvenliği Polisi tarafından bir göçmen sorgu merkezine asılan ırkçı ifadelerle  dolu afişe de yer verildi.
 
Fransa Sınır Güvenliği Polisi, son dönemde göçmenler ve mültecilere  uygulanan şiddet görüntüleri ile gündeme geliyor.
 
Paris'te sokakta barınan göçmenlere aşırı soğuklar nedeniyle  yardımseverler tarafından dağıtılan battaniyeleri zorla almaya çalışan polislerin  görüntüleri de son günlerde dünya basınında yer almıştı.
 
Fransa'da ırkçı, İslam karşıtı ve İslamofobik saldırı ve söylemlerdeki  artış, birçok uluslararası kuruluş tarafından tepki çekmiş, gelişmelerin endişe  ile takip edildiği belirtilmişti.

 

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