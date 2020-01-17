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Fransa, Ortadoğu'ya uçak gemisi gönderiyor

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Fransa, Ortadoğu'ya uçak gemisi gönderiyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uçak gemisi Charles De Gaulle'un Ortadoğu'ya gönderileceğini açıkladı.

Macron, yeni yıl dolayısıyla ülkenin Orleans kentinde askerlere yönelik düzenlenen toplantıda, uçak gemisi Charles De Gaulle'un nisan ayına kadar Chammal Operasyonu'na destek amacıyla Ortadoğu bölgesinde görev yapacağını belirtti. 

Geminin aynı zamanda Avrupalı ülkeleriyle yapılacak ortak operasyonlarda kullanılacağını ifade eden Macron, IŞİD tehditinin arttığını söyledi

Fransa'nın başkenti Paris'te 17 Kasım 2015'te meydana gelen, 130 kişinin öldüğü ve IŞİD'in üstlendiği saldırıların ardından, 24 Rafale savaş uçağı kapasiteli Charles De Gaulle uçak gemisi Doğu Akdeniz'e gönderilmişti. Gemi, geçen yıl Güney Çin Denizi'nde de gönderilmişti. 

Fransa, Chammal Operasyonu'nu 19 Eylül 2014'te Irak'ta IŞİD tehdidine karşı özellikle hava saldırılarıyla başlatmış, operasyon daha sonra Suriye'deki IŞİD tehdidini de içine alacak şekilde genişletilmişti.

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