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Fransa 3. kez Dünya Kupası finalinde

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Fransa 3. kez Dünya Kupası finalinde
2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Belçika'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Fransa, tarihinde 3. kez bu başarıyı yakaladı.

Fransızlar, 1998'de ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nda ilk kez finale yükselmiş ve Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğunu elde etmişti.

Almanya'da 2006'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci final başarısını yakalayan Fransa, penaltı atışları sonucunda İtalya'ya kupayı kaybetmişti.

Fransa, Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanacak yarı finali kazanan takımla başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda 15 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek finalde karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı Macron ve Philippe de izledi

Fransa ile Belçika arasında oynanan karşılaşmayı iki ülkenin devlet kademesindeki önemli isimleri de takip etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Belçika Kralı Philippe, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile tribündeki yerini aldı.

Kral Philippe, Fransa'nın Umtiti ile bulduğu golden sonra Macron'u tebrik etti.

Saint Petersburg Stadı'nda oynanan yarı final mücadelesini 64 bini aşkın seyircinin izlediği açıklandı.

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