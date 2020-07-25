  • BIST 119.202
  • Altın 418,635
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKınalıada'da yangın

Fransa, 16 ülkeden gelecek yolculara Kovid-19 testini zorunlu kıldı

»
Fransa, 16 ülkeden gelecek yolculara Kovid-19 testini zorunlu kıldı
Fransa, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 16 ülkeden gelecek yolculara havalimanlarında Kovid-19 testini zorunlu kıldı. Bu ülkeler içerisinde Türkiye de yer alıyor

Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 16 ülkeden gelecek yolculara havalimanlarında Kovid-19 testini zorunlu kıldı.

Başbakan Jean Castex, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, salgının hızla yayıldığı 16 ülkeden Fransa'ya gelecek yolcuların havalimanlarında Kovid-19 testi yapmasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

Yolcuların Fransa'ya gelmeden en fazla 72 saat içerisinde test yaptırmaları veya havalimanlarında teste tabi tutulmaları gerektiğini ifade eden Castex, testin Fransa'daki havalimanında yapılması durumunda sonuçların 24 saat içerisinde ilgili kişiye telefon veya elektronik posta yoluyla bildirileceğini, testi pozitif çıkan kişilerin ise karantina altında tutulmalarının zorunlu olacağını söyledi.

Castex, bu uygulamanın 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğinin altını çizdi.

Fransızlara, salgının durumunun endişe yaratması nedeniyle Katalonya'ya seyahat etmemelerini tavsiye eden Castex, Fransa ile İspanya arasında seyahatlerin sayısını en aza düşürmek için Madrid ile görüşmelerin yapıldığını aktardı.

Başbakanlık, söz konusu 16 ülkenin ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Panama, Güney Afrika, Kuveyt, Katar, İsrail, Brezilya, Peru, Sırbistan, Cezayir, Türkiye, Madagaskar, Hindistan ve Umman olduğunu bildirdi.

Fransız yetkililer, ülkede salgının hızla yayılmasından endişe ediyor. Fransa Halk Sağlığı Kurumuna göre son 3 haftada Kovid-19 vaka sayıları yüzde 66 arttı.

Fransa'da salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 182'ye, vaka sayısı ise 210 bin 972'ye yükseldi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'da Vaka Sayısında Kritik Artış18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:36
  • Flaş... Flaş... Çin Büyükelçisi Evinde Ölü Bulundu!17 Mayıs 2020 Pazar 13:35
  • İngiltere'de Normalleşmenin İlk Adımları Bugün Atılıyor!13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:31
  • DSÖ'den Covid-19 Açıklaması09 Mayıs 2020 Cumartesi 11:21
  • İyileşenlerin Sayısı 1.3 Milyonu Geçti07 Mayıs 2020 Perşembe 12:12
  • Rusya Son 24 Saatte Rekor Vaka Bildirdi07 Mayıs 2020 Perşembe 10:12
  • Almanya Restoranları Açmaya Hazırlanıyor06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:01
  • Dünya Genelinde Ölü Sayısı 252 Bine Yükseldi05 Mayıs 2020 Salı 10:39
  • Dünya Genelinde Ölü Sayısı 248 Bini Geçti04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:49
  • İngiltere Soruşturma Başlattı! Salgının Sebebi Olabilir25 Nisan 2020 Cumartesi 11:30
    • FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim