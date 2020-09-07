FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...

Fatih Portakal'ın FOX TV Ana Haber Bülteni'nden ayrılma kararı almasının ardından FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fatih Portakal'ın FOX TV Ana Haber Bülteni'nden ayrılma kararı almasının ardından FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şentürk, "Türkiye yarın çok şık bir bayrak değişimi izleyecek" dedi Fatih Portakal'ın son kez FOX ekranlarında olacağını duyurdu. Şentürk ayrılık kararına ilişkin de "Ben, yayın yönetmeni olarak zamansız, gereksiz buluyorum" dedi.

İşte FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün açıklamaları:

Yarın Fatih Portakal son kez FOX TV'ye çıkıyor, daha doğrusu konuk oluyor. Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber'de hem Fatih Portakal hem ben konuk olacağız. Türkiye yarın çok şık bir bayrak değişimi izleyecek. Fatih orada anlatacak neden ayrıldığını.

İktidar, FOX yönetimine ve Fatih'e baskı yaptı ve yolları ayırma kararı aldılar diyorlardı. İktidar, Fatih Portakal'a para verdi iddiası vardı. Doğan Şentürk yol verdi, engellemek istemedi iddiaları vardı. Korktu kaçtı diyen de var. Bunlar çok komik...

"ZAMANSIZ, GEREKSİZ BULUYORUM"

Fatih Portakal kendi öznel nedenleri dolayısıyla bırakma kararı aldı. Ben, yayın yönetmeni olarak zamansız, gereksiz buluyorum.

2 ay boyunca Fatih Portakal'ı ikna etmek için uğraştık ama saygı duymalıyız. Önce insanız sonra gazeteci... Elbette zamansız ve yersiz buluyorum, çok başarılı, çok zirvede.