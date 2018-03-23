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Fotoğraflarımız Ondan Çıkmaz

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Fotoğraflarımız Ondan Çıkmaz
İstanbul'da sosyal medya fenomeni Taha Özer, müstehcen yayın yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Özer, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Magazin gündemine düşen baskınla ilgili Taha Özer'in yakın arkadaşlarından Cicişler olarak ünlenen Esra ve Ceyda kardeşle açıklama yaptılar. 

İşte Ciciş kardeşlerin konuyla ilgili yaptığı açıklama;

"Taha'yla biz tatile gittiğimizde bile ayrı odalarda kalıyoruz. Aramızda arkadaşlıktan öte hiçbir şey yok. Bilgisayarlarında ve cep telefonlarında bizimle ilgili açık bir görüntü olmasına asla imkan yok. Zaten polis de incelerse görür. Evet bir takım kızlar evine girip çıkıyor, açık saçık görüntüler veriyor. Fakat biz Taha o kızlarla olduğunda hiçbir zaman Taha'nın yanında olmuyoruz. O tarz kızlarla aynı ortamda bulunmuyoruz. O da zaten bizi o ortamlara sokmaz.

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