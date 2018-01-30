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"Fotoğraflarım İnsanlara Dert Oluyor"

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"Fotoğraflarım İnsanlara Dert Oluyor"
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, önceki akşam İstinye’de yurt dışından gelen bir arkadaşıyla yemek yedi. Mekan çıkışı objektiflere yansıyan Taşpınar, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eda Taşpınar, son dönemde Instagram’da yapmış olduğu paylaşımlarla gündem oluyor.

Taşpınar konuyla ilgili gelen sorulara: “Paylaştıklarım insanlara dert oluyor. Benim için önemli olan fotoğrafın altına yazdığım yazının fotoğrafa uyması. Herkesin Instagram’ı kullanış şekli farklı bende bu şekilde kullanıyorum.” sözleriyle açıklık getirdi.

Başkalarının fotoğraflarını da sosyal medya hesabında paylaşan Taşpınar, zaman zaman takipçileri tarafından alay konusu da olmuştu.

Taşpınar, kendisine gelen yorumlarla ve basında yer alan haberlerle ilgili, “Evet beğendiğim fotoğrafları da, çektiğim fotoğrafları da paylaşıyorum. Ben fotoğrafçılık okudum, her şeyi paylaşıyorum yani.” dedi.

Saçlarını şimdiye kadar hiç boyatmayan Eda Taşpınar, çevreden saçlarıyla ilgili gelen tepkileri de bakın nasıl anlattı!

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