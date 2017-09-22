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Fotoğrafları Nefes Kesti

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Fotoğrafları Nefes Kesti
Zuhal Şengül yeni fotoğrafları ile nefes kesti.

Zuhal Şengül yeni fotoğrafları ile nefes kesti ! New York Gramercy Park otelde gerçekleştirilen çekimlerin kareleri ile beğeni toplayan Şengül birbirinden başarılı isimlerle veganlık konusunda röportaj yaparak hem yazarlık mesleğinde emin adımlarla ilerliyor hemde konuyu hayvan haklarına çekmeye devam ediyor .

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