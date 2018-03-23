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Fotoğrafları Çalındı!

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Fotoğrafları Çalındı!
2011 yılında erkek dergisi Playboy’un Almanya edisyonuna çıplak pozlar vererek, “Playboy’a soyunan ilk Türk” olan Sıla Şahin, Almanya’nın gündeminde.

6 aylık hamile olan 32 yaşındaki Şahin hakkında bir habere imza atan Bild gazetesi, genç oyuncunun siber saldırıya maruz kaldığını aktardı.

Gazetenin haberinde, Şahin’in bu gelişme ile şok olduğu belirtilirken, siber saldırganların Şahin’in uygunsuz fotoğraflarının internet üzerinde paylaşıldığı açıklandı. 

Doğum için gün sayan Şahin, Avusturyalı kaleci Samuel Radlinger ile evlenmiş ve eşinin kariyerine devam ettiği Norveç’te yaşamaya başlamıştı.

Alman basınında yer alan haberlere göre Şahin, avukatına talimat vererek fotoğrafların kaldırılması için işlemleri başlattı.

 

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