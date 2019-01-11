Fotoğraflar iddiaları güçlendirdi

Şeyma Subaşı ile olan evliliğini geçtiğimiz yıl kasım ayında bitiren Acun Ilıcalı'nın 2017 Miss Turkey'de birinci olan ve sonrasında tacı geri alınan genç model Itır Esen ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkiliden ilk fotoğraf geldi.
DUBAİ'DE TATİLE GİTTİLER
Esen ve Ilıcalının Bağdat Caddesi'nde bir restoranda görüldükleri, birlikte tiyatroya gittikleri ve son olarak da Dubai'de kısa bir tatil yaptıkları iddia edilmişti.
AŞK İDDİALARI GÜÇLENDİ
İkilinin Dubai'de birlikte yemek yerken çekilmiş bir fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraf, aşk iddialarını güçlendirse de taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.