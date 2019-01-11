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Fotoğraflar iddiaları güçlendirdi

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Fotoğraflar iddiaları güçlendirdi
Şeyma Şubaşı ile olan evliliğini 2 ay önce bitiren yapımcı Acun Ilıcalı'nın adı bu günler de 2017 yılın da taç'ı alınan Itır esenle aşk yaşadığı iddia edildi. İkiliden bir açıklama gelmese de İddiaları güçlendiren fotograf sosyal medya'dan yayınlandı.

Şeyma Subaşı ile olan evliliğini geçtiğimiz yıl kasım ayında bitiren Acun Ilıcalı'nın 2017 Miss Turkey'de birinci olan ve sonrasında tacı geri alınan genç model Itır Esen ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkiliden ilk fotoğraf geldi.

DUBAİ'DE TATİLE GİTTİLER

Esen ve Ilıcalının Bağdat Caddesi'nde bir restoranda görüldükleri, birlikte tiyatroya gittikleri ve son olarak da Dubai'de kısa bir tatil yaptıkları iddia edilmişti.

AŞK İDDİALARI GÜÇLENDİ

 İkilinin Dubai'de birlikte yemek yerken çekilmiş bir fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraf, aşk iddialarını güçlendirse de taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.

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