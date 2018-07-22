Fotoğrafla İlgili Sessizliğini Bozdu

Mesut Özil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya medyası tarafından eleştirilen Mesut Özil, yaşananlar ile ilgili ilk kez açıklama yaptı. Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hareketinin arkasında olduğunu söyledi.

Yaklaşık iki ay önce Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi Almanya’da büyük tartışma yaratmıştı. Üçü de Almanya’da yetişmiş olan ve kariyerlerini İngiltere Premier Lig’de sürdüren futbolculardan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı ile çıktıkları maçta protestolara maruz kalmışlardı.



Almanya basını da, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyareti ve sonrasında çekilen fotoğraf nedeniyle eleştiri yağmuruna tutmuştu.

Uzun süre tartışılan olay ile ilgili Arsenal’de forma giyen Mesut Özil, ilk kez bir açıklama yayınladı. Sosyal medya hesabından uzun bir paylaşımda bulunan Mesut Özil, yaptığı görüşme ve çektirdiği fotoğrafın arkasında olduğunu söyledi. Son zamanlarda yaşananları düşünmek için fırsat bulduğunu söyleyen Mesut Özil, düşüncelerini ve duygularını takipçileri ile paylaşmak istediğini belirtti.