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FOTOĞRAFÇISINI YANINDAN AYIRMIYOR

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FOTOĞRAFÇISINI YANINDAN AYIRMIYOR
Brezilyalı model Izabel Goulart şu sıralar Ege ve Akdeniz kıyılarını gezerek tatil yapıyor. Güzel modelin inanılmaz güzellikteki tatil fotoğraflarının sırrıysa ortaya çıktı...

Bezilyalı model Izabel Goulart (34), Mikonos adasında yaptığı 3 haftalık Ege tatilinden sonra yönünü Akdeniz’e çevirdi.Victoria's Secret'ın güzel modeli şu anda İtalya’nın Capri ve Sardinya adalarını geziyor.Tüm ünlüler tatilde çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşıp hayranlarının beğenisine sunuyor. Ancak Izabel Goulart'ın fotoğrafları bir başka güzel.Profesyonel moda çekimlerini aratmayan tatil fotoğraflarının sırrı ise sonunda ortaya çıktı.Güzel model meğer özel fotoğrafçısını sadece iş için değil tatillerde de yanında taşıyormuş...

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Fotoğrafçı Lucas Mennezes, her gün en güzel manzarayı bulmak için keşif yapıyor, tatil yerini dolaşıyor.

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