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FOTOĞRAF BENDEN YORUM SİZDEN
Hülya Avşar'ın Instagram'dan yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.

Hülya Avşar şoke etti!Hülya Avşar'ın Instagram'dan yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.Hülya Avşar son dönemde Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 55 yaşındaki güzel adeta yıllara meydan okuyor. Avşar kızının son paylaşımı da binlerce beğeni aldı. Güzel ismin paylaşımlarını yoruma kapatması dikkatlerden kaçmadı.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Önceki gün de magazin muhabirlerine yakalanan Hülya Avşar, gazetecilerin "9 yıldır yalnızsınız, aşktan soğudunuz mu?' gülerek ''Hayatımda kimse yok. O kadar mutlu ve huzurluyum ki. Birine ayıracak zamanım yok açıkçası.'' cevabını verdi.

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