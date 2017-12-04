Fotoğraf Açıklaması!

Aslı Enver, Meryem Uzerli ve Özcan Deniz’le rol aldığı ‘Öteki Taraf’ filminin afişindeki fotoğrafını beğenmediğini söyleyerek değiştirilmesini istemişti.

Akşam'ın haberine göre 8 Aralık’ta vizyona girecek olan film öncesi Zorlu’ya gelen oyuncu, “Afişte Meryem ve Özcan aynı noktaya bakarken benim diğer tarafa bakıyor olmam hoş durmamıştı. Sadece bunu söyledim. Sağ olsunlar kırmadılar afişi değiştirdiler” dedi.