Akşam'ın haberine göre 8 Aralık’ta vizyona girecek olan film öncesi Zorlu’ya gelen oyuncu, “Afişte Meryem ve Özcan aynı noktaya bakarken benim diğer tarafa bakıyor olmam hoş durmamıştı. Sadece bunu söyledim. Sağ olsunlar kırmadılar afişi değiştirdiler” dedi.
- BIST 104.305
- Altın 160,774
- Dolar 3,9246
- Euro 4,6548
- İstanbul 14 °C
- Ankara 10 °C
- Enflasyon Rakamları Açıklandı
- CIA'den İran'a Ültimatom
- Asıl Bomba Salı Günü!
- Sokak Ortasında Dehşet!
- Fotoğraf Açıklaması!
- FETÖ'de Şükür Çatlağı!
- Ebru Gündeş'ten Zarrab Kararı
- Survivor Çapkınları
- Ece Seçkin'in İnanılmaz Değişimi!
- Zafer Çağlayan'ın Yeni İmjaı
- "Bazı İşadamları Varlıklarını Yurtdışına Kaçırıyor"
- Engellilere Müthiş Destek
- Beraberler Miydi?
- Evlilik Teklifi Yağıyor!
- Evcen'in Büyük Sırrı!
Fotoğraf Açıklaması!
Aslı Enver, Meryem Uzerli ve Özcan Deniz’le rol aldığı ‘Öteki Taraf’ filminin afişindeki fotoğrafını beğenmediğini söyleyerek değiştirilmesini istemişti.
Etiketler: Aslı Enver, Özcan Deniz, Murat Boz, Öteki Taraf
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fotoğraf Açıklaması!Aslı Enver, Meryem Uzerli ve Özcan Deniz’le rol aldığı ‘Öteki Taraf’ filminin afişindeki fotoğrafını beğenmediğini söyleyerek değiştirilmesini istemişti.
Survivor ÇapkınlarıEvli ve iki çocuk babası Yattara, önceki gece kaçamak yaparken objektife takıldı.
Ece Seçkin'in İnanılmaz Değişimi!Müzik dünyasına 'Hoşuna mı gidiyor' şarkısı ile hızlı bir giriş yapan Ece Seçkin, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden.
Beraberler Miydi?Levent Yüksel'in kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Lidya Özdemiroğlu'nun, eşini yeğeniyle aldattığı iddia edilen Murat Başoğlu ile samimi görüntüleri ortaya çıktı.
Evlilik Teklifi Yağıyor!Paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, "Evde kalmayacağıma eminim. Sosyal medyadan birçok evlilik teklifi alıyorum." dedi.
FOTO GALERİ
- 11:12 - Enflasyon Rakamları Açıklandı
- 11:10 - CIA'den İran'a Ültimatom
- 11:09 - Asıl Bomba Salı Günü!
- 11:06 - Sokak Ortasında Dehşet!
- 11:03 - Fotoğraf Açıklaması!
- 11:00 - FETÖ'de Şükür Çatlağı!
- 11:00 - Ebru Gündeş'ten Zarrab Kararı
- 10:56 - Survivor Çapkınları
- 10:50 - Ece Seçkin'in İnanılmaz Değişimi!
- 10:49 - Zafer Çağlayan'ın Yeni İmjaı
- 10:04 - "Bazı İşadamları Varlıklarını Yurtdışına Kaçırıyor"
- 16:13 - Engellilere Müthiş Destek
- 13:57 - Beraberler Miydi?
- 13:54 - Evlilik Teklifi Yağıyor!
- 13:47 - Evcen'in Büyük Sırrı!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim