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Formunu Veganlığa Borçlu

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Formunu Veganlığa Borçlu
Zuhal Şengül , New York Gramercy Otel’de gerçekleştirdiği retro tarzı fotoğraf çekimi ile nefesleri kesti.

Düzgün fiziği ile dikkat çeken Şengül formunu spor yapmaya ve vegan beslenmeye borçlu olduğunu söyledi. 

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