Düzgün fiziği ile dikkat çeken Şengül formunu spor yapmaya ve vegan beslenmeye borçlu olduğunu söyledi.
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Formunu Veganlığa Borçlu
Zuhal Şengül , New York Gramercy Otel’de gerçekleştirdiği retro tarzı fotoğraf çekimi ile nefesleri kesti.
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