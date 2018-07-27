  • BIST 95.602
  • Altın 190,477
  • Dolar 4,8516
  • Euro 5,6438
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAEkmeğe rekor zam

Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

»
Formula 1'de sıradaki durak Macaristan
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Macaristan'da yapılacak sezonun 12. yarışıyla sürecek.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 29 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Büyük Britanya'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Azerbaycan, İspanya, Fransa ve Almanya'da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı. 

Pilotlar ve takımlar klasmanı 
Formula 1'de Macaristan Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı 
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 188 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya): 171 
3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 131 
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 122 
5. Daniel Ricciardo (Avustralya): 106

Takımlar klasmanı 
1. Mercedes: 310 puan 
2. Ferrari: 302
3. Red Bull: 211 
4. Renault: 80 
5. Force India: 59

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maradona ve sevgilisi kaldıkları otelde müşterileri rahatsız ettiler26 Temmuz 2018 Perşembe 17:48
  • Gattuso, Silva'yı Galatasaray'a önerdi26 Temmuz 2018 Perşembe 12:48
  • Ferhat Çoğalan Lille'de26 Temmuz 2018 Perşembe 10:55
  • Beşiktaş, Umut Nayir'la anlaştı26 Temmuz 2018 Perşembe 10:42
  • Schröder'den Heiko Maas'a Mesut Özil tepkisi26 Temmuz 2018 Perşembe 10:40
  • Galatasaray, Tunus yolcusu26 Temmuz 2018 Perşembe 10:39
  • Beşiktaş, Avrupa'da avantaj peşinde26 Temmuz 2018 Perşembe 10:38
  • Fenerbahçe, Ayew'i kiraladı26 Temmuz 2018 Perşembe 10:37
  • Brezilya, Tite'nin sözleşmesini uzattı26 Temmuz 2018 Perşembe 10:33
  • UEFA'dan Marsilya'ya ceza yağdı26 Temmuz 2018 Perşembe 10:30
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim