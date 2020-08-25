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Formula 1 ve WRC Türkiye'de...

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Formula 1 ve WRC Türkiye'de...
Formula 1'de bu sezon 17 farklı yarışın olacağı resmileşti. Türkiye, 13-15 Kasım tarihlerinde F1'e ev sahipliği yapacak

Türkiye’nin Formula 1 hasreti sona eriyor ve İstanbul Park yeniden Formula 1’e kavuşuyor. Yapılan açıklamaya göre 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde Formula 1 yarışları İstanbul’da yapılacak. İstanbul Park’ta ilk kez 2005’te gerçekleştirilen Formula 1, ülkemizde 2005 – 2011 yılları arasında düzenlendi. Formula 1 yarışları, 9 yıl aradan sonra Türkiye’de tekrar yapılacak.

Yayıncı kuruluşların ödeme için ‘15 yarış' şartını koştuğu Formula 1 CEO'su Carey, Türkiye GP'sini 2020 takvimine ekleyerek para kaybetmemiş olacak. Ticari haklar yüzünden zor durumda kalan Formula 1 yönetimi, İstanbul için kepenk kaldırdı.

18 Eylül'de WRC 13-15 Kasım'da F1

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Türkiye, 2020’de motor sporlarının en büyük iki organizasyonuna ev sahipliği yapmış olacak. Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takvimindeki Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül’de Marmaris’te koşulacak. Bundan yaklaşık 2 ay sonra İstanbul, Formula 1’in adresi olacak. İki organizasyon da seyircisiz planlanıyor ancak sınırlı seyirci formülü de gündemde.

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