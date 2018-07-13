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Forbes'e kapak oldu!

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Forbes'e kapak oldu!
Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Kim Kardashian'ın üvey kardeşi, kendi kozmetik markasının yüzü olan Kylie Jenner, "en genç milyarder" olma yolunda ilerliyor...

"Kylie Cosmetics"in sahibi Keylie Jenner, son 3 yıldan az bir süre içerisinde 900 milyon dolar kazanç elde etti. Ünlü ekonomi dergisi Forbes, Ağustos 2018 sayısının kapağında Kylie Jenner'a yer verdi. "Kylie Cosmetics"in Kasım 2016'dan itibaren satışlarını artırıp dünya çapında markalaştığı belirtildi.

INSTAGRAM'DA BÜYÜK POPÜLARİTEYE SAHİP...

Gelecek ay 21'inci yaş gününü kutlayacak olan Kylie Jenner'ın, Mark Zuckerberg''den "dünyanın en genç milyarderi" ünvanını alacağı ifade edildi. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 23 yaşında milyarder olmuştu. Forbes'e göre, Kylie Jenner şimdiden en az 900 milyon dolar kazanç elde etti. Henüz 21 yaşında olan Jenner'in, en genç milyarder olacağı tahmin ediliyor.

Kylie Jenner'ın başarısında, Jenner'ın sosyal medya kullanımının en güçlü etkenlerden olduğu belirtilirken, Jenner'in Instagram üzerinden büyük bir popülariteye ulaştığı ve bunun ürünlerinin satışını etkilediği ifade edildi.

Kylie Jenner'in kişisel Instagram hesabının, 110 milyon takipçisi bulunuyor.

 

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