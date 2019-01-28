  • BIST 102.705
  • Altın 221,242
  • Dolar 5,2885
  • Euro 6,0384
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKonya Ankara karayolunda zincirleme kaza

Flipin saldırısını DEAŞ üstlendi

»
Flipin saldırısını DEAŞ üstlendi
Filipinler'in Jolo Adası'nda dün 20 kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Filipinler'de Borneo ve Mindanao adalarının arasındaki Sulu takımadalarında yer alan Jolo Adası'nda dün 20 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı kilise saldırısını DEAŞ üstlendi. Kilisede iki patlama meydana geldi. İlk patlama Pazar ayini sırasında gerçekleşirken, ikincisi askerlerin ilk patlamaya müdahaleye geldikleri sırada kilise dışında gerçekleşti. Saldırıda çoğu sivil olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananların bazıları Zamboanga şehrindeki hastaneye götürüldü.

Terör örgütü DEAŞ, saldırının haçlı tapınağına yapıldığını söyleyerek olayı üstlendi.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana yaptığı açıklamada, saldırının korkakça bir eylem olduğunu söyleyerek, Jolo halkını yetkililerle birlikte çalışmaya çağırdı. Lorenzana, “Bu olayın arkasındaki failleri adalete teslim etmek için yasanın bütün gücünü kullanacağız" dedi.

Özerkliği reddetmişlerdi

Filipinler'in Moro Yarımadası'nda çoğunluğu Müslümanların oluşturduğu halk, geçtiğimiz hafta yapılan referandumda yüzde 85 oranında 'Evet' oyu vererek daha geniş özerklik hakkı kazanmıştı.Ancak Sulu vilayetinde yaşayan halk hayır oyu vererek özerkliği reddetmişti.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'den Venezuella çağrısı25 Ocak 2019 Cuma 14:55
  • "Derhal ülkeyi terk edin"24 Ocak 2019 Perşembe 12:30
  • Felaket senaryasu olur...24 Ocak 2019 Perşembe 12:16
  • Eski Ukrayna devlet başkanına vatana ihanetten'den ceza24 Ocak 2019 Perşembe 12:09
  • Endonezya'da sel ve heyelanda 26 kişi hayatını kaybetti24 Ocak 2019 Perşembe 10:44
  • "Dik dur kardeşim yanındayız"24 Ocak 2019 Perşembe 10:20
  • Bile bile frikik verdi23 Ocak 2019 Çarşamba 18:18
  • Tecavüzle suçlanan dünyaca ünlü şarkıcı iddialara ne söyledi23 Ocak 2019 Çarşamba 12:11
  • İsrail Gazze'ye saldırdı23 Ocak 2019 Çarşamba 10:27
  • Endonezya'da 6.4 büyüklüğün de deprem22 Ocak 2019 Salı 12:07
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim