Flipin saldırısını DEAŞ üstlendi

Filipinler'in Jolo Adası'nda dün 20 kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Filipinler'de Borneo ve Mindanao adalarının arasındaki Sulu takımadalarında yer alan Jolo Adası'nda dün 20 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı kilise saldırısını DEAŞ üstlendi. Kilisede iki patlama meydana geldi. İlk patlama Pazar ayini sırasında gerçekleşirken, ikincisi askerlerin ilk patlamaya müdahaleye geldikleri sırada kilise dışında gerçekleşti. Saldırıda çoğu sivil olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananların bazıları Zamboanga şehrindeki hastaneye götürüldü.

Terör örgütü DEAŞ, saldırının haçlı tapınağına yapıldığını söyleyerek olayı üstlendi.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana yaptığı açıklamada, saldırının korkakça bir eylem olduğunu söyleyerek, Jolo halkını yetkililerle birlikte çalışmaya çağırdı. Lorenzana, “Bu olayın arkasındaki failleri adalete teslim etmek için yasanın bütün gücünü kullanacağız" dedi.

Özerkliği reddetmişlerdi

Filipinler'in Moro Yarımadası'nda çoğunluğu Müslümanların oluşturduğu halk, geçtiğimiz hafta yapılan referandumda yüzde 85 oranında 'Evet' oyu vererek daha geniş özerklik hakkı kazanmıştı.Ancak Sulu vilayetinde yaşayan halk hayır oyu vererek özerkliği reddetmişti.