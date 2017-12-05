Flaş Taşeron Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kamudaki taşeron işçileriyle ilgili düzenleme hakkında konuştu. Erdoğan, 850 bin taşeron işçinin bulundukları yerde kadro alacaklarını belirtti. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu da tüm geçişleri 3 ay içinde tamamlamayı planlad

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında “Yaklaşık 900 bin çalışanlarımızı ilgilendiren, taşeron işçilerimizle ilgili düzenlemeye değinmek istiyorum. Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin işçimiz, çalıştıkları yerlerdeki iktisadi teşebbüslerinde istihdam edilecekler. 23 bin mevsimlik işçilerin halen en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 9 ay 29 gün’e kadar çıkartılabilecek.

Yine kamuda 4C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4B kadrosuna alınıyor. Böylece kamuoyumuzda uzun zamandır tartışılan bu meseleyi çözmüş oluyoruz. Bu arada komisyonlar, taşeronlar ortadan kalkıyor. Belediyelerde de iktisadi teşekküllerinin görevlisi olarak devam ediyor." dedi.

BAKAN AYRINTILARI AÇIKLADI

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Sarıeroğlu: “Özel sözleşmeli, geçici, bir yıllık, üç yıllık değil, sürekli işçi kadrosuna geçiriyoruz. Yaş sınırı, eğitim şartı, asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmayacak. Bugün bu sabah itibariyle, kamuda çalışan taşeron işçi kardeşlerimiz bundan sonra kadrolu işçi olacak.”

Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesinin 900 bin işçiyi ilgilendiren önemli bir çalışma olduğunu belirterek, "Planımız çalışmanın Genel Kurulda kabulü sonrasında 3 ay içerisinde kadroya geçişleri tamamlamak." dedi.

Sarıeroğlu, Mecliste gazetecilerin taşeron düzenlemesiyle ilgili sorularını yanıtladı.Uzun süren çalışmalar sonucunda toplam 900 bin işçiyi ilgilendiren önemli bir karar alındığını ifade eden Sarıeroğlu, "Merkezi bütçe ile düzenlenen tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki 450 bin taşeron çalışan kardeşimize şartsız tam kadro veriyoruz. Belediye ve il özel idarelerindeki taşeronlarla ilgili de aradan firmaları kaldırıyoruz ve belediye iştiraklerinde, belediye iktisadi teşekküllerinde daimi istihdamlarını sağlıyoruz." diye konuştu.

4C STATÜSÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLER

Sarıeroğlu, 4C statüsünde çalışan 25 bin kişinin de 4B statüsüne geçiş talebinin bulunduğunu, buna dönük çalışmaların olumlu sonuçlandığını anlattı.

Mevsimlik geçici işçilerin yıllardır var olan taleplerinin de bu çalışmada dikkate alındığının altını çizen Sarıeroğlu, "5 ay 29 gün çalışan bu kardeşlerimizin de çalışma sürelerini en fazla limit olan 4 aya kadar uzatma imkanı getirdik. Toplam 900 bin işçi kardeşimizi ilgilendiren önemli bir çalışma bu. Planımız çalışmanın Genel Kurulda kabulü sonrasında 3 ay içerisinde kadroya geçişleri tamamlamak." açıklamasında bulundu.

ARACI FİRMALARLA SÖZLEŞMELER FESHEDİLECEK

Bir gazetecinin "2018'in ilk müjdesi diyebilir miyiz?" sorusuna Sarıeroğlu, o şekilde söz verdiklerini söyledi.

Taşeron çalışmasının geniş kapsamda değerlendirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine destek olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Başbakanımız da çalışmalarda koordinasyon anlamında bizlerle birlikteydi. Maliye Bakanlığının bürokratlarıyla birlikte uzun süredir gece gündüz çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımızın sendikal örgütlülüğünü koruyacağız. Bu bağlamda çalışma barışı açısından bir sıkıntı çıkmaması açısından bu süreci sendikal örgütlülük ve toplu sözleşme süreciyle sürdürmüş olacağız. Aracı firmalarla var olan sözleşmeleri feshedeceğiz. Onlarla ilgili de birkaç düzenlememiz olacak."