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Flaş... Gözler O Toplantıda... Sağlık Bakanı Açıklama Yapacak!

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Flaş... Gözler O Toplantıda... Sağlık Bakanı Açıklama Yapacak!
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası saat 16.00'da bir basın açıklaması yapacak.

Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacakSozcu.com.tr

09:02 - 29 Nisan 2020
Haberler
Gündem
Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Türkiye, dünyayı cehenneme çeviren corona virüsü salgınıyla mücadelede 50 günü geride bıraktı.

Dün 92 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 2992’ye çıktı. Toplam test sayısı 948 bin 115, toplam vaka sayısı 114 bin 653 olarak açıklandı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1621, entübe hasta sayısı 845, iyileşen vaka sayısı ise 38 bin 809 oldu.

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANIYOR

Sağlık Bakanlığı koordinesinde corona virüsü pandemisiyle mücadele için oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 14.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası saat 16.00’da bir basın açıklaması yapacak.

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