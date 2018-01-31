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Flaş... Flaş... TSK'dan Afrin Açıklaması

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Flaş... Flaş... TSK'dan Afrin Açıklaması
TSK: (Zeytin Dalı Harekatı) kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 oldu. Dün gece savaş uçaklarıylarıyla gerçekleştirilen hava harekatında terör örgütlerinin 22 hedefi imha edildi

Genelkurmay Başkanlığı'nca, 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 712 olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

 

 

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