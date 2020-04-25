Flaş... Flaş... Sızma Girişiminde Bulunan 20 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişiminin kahraman komandolar tarafından önlendiği belirtilerek, "20 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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