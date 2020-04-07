Flaş... Flaş... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Saat Kaçta Açıklama Yapacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Corona virüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor.

Toplantı sonrasında açıklama yapacak olan Sağlık Bakanı Koca saat kaçta açıklama yapacak merak ediliyor. Ülkemizde yaşanan corona virüs salgını hakkında gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, Sağlık Bakanı'nın konuşmasını kaçırmak istemiyor. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapacaı o saat...

Corona virüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısıyla canlı yayında konuşacak. Peki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

CORONA VİRÜS SON DURUM TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığının dün akşam saatlerinde açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 3 bin 148 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 30 bin 217'ye, can kaybı 649'a yükseldi. COVID-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1326 oldu.