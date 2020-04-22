  • BIST 98.725
  • Altın 381,811
  • Dolar 6,9772
  • Euro 7,5774
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAFlaş... Flaş... Pide Fiyatları Belli Oldu!

Flaş... Flaş... Pide Fiyatları Belli Oldu!

»
Flaş... Flaş... Pide Fiyatları Belli Oldu!
İstanbul’da Ramazan pidesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi 350 gr. sade pide 3 TL’den satılacak.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra 2020 yılının pide fiyatlarını açıkladı.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, "İstanbul’un tamamında bu fiyat tarifesi geçerli olacak. Halkımızı düşünerek fiyatta bir değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlarımız pide kuyruklarında sosyal mesafeye dikkat etsin" dedi.

Gramaja göre pide fiyatları şöyle:

- 300 gr kombine tünel pide: 2,5 TL
- 350 gr sade pide: 3 TL
- 350 gr. yumurtalı susamlı pide: 3,50 TL
- 400 gr özel tırnaklı pide: 4,00 TL
- 500 gr sade pide: 4,50 TL
- 1000 gr sade pide: 9,00 TL

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Normal Yaşantımıza Ne Zaman Döneriz?22 Nisan 2020 Çarşamba 09:48
  • Son 24 Saatin Verilerini Açıkladı22 Nisan 2020 Çarşamba 09:40
  • 21 Nisan 2020 Reyting Sonuçları22 Nisan 2020 Çarşamba 09:25
  • Benzinde 8 Kuruşluk İndirim21 Nisan 2020 Salı 17:22
  • Sanat Dünyasının Acı Kaybı21 Nisan 2020 Salı 16:23
  • Aslı Enver kararını verdi!21 Nisan 2020 Salı 12:46
  • Google Dolandırıcısına Neden Devlet İşlem Yapmıyor?21 Nisan 2020 Salı 11:58
  • Flaş... Flaş... Hakan Atilla'dan Borsa İstanbul Açıklaması!21 Nisan 2020 Salı 11:33
  • İçişleri Bakanlığı Sokağa Çıkma Yasağıyla İlgili Ek Genelge Yayımladı21 Nisan 2020 Salı 11:23
  • Covid-19 Salgınında Son Durum21 Nisan 2020 Salı 11:22
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim