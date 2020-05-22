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- İstanbul'da 65 Yaş Üstü Seyahat İzin Kuyruğu
- Flaş... Flaş... Pakistan'da 107 Yolcu Taşıyan Uçak Düştü!
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Flaş... Flaş... Pakistan'da 107 Yolcu Taşıyan Uçak Düştü!
Pakistan'ın Karaçi kentinde 107 yolcuyu taşıyan uçak düştü.
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- 13:24 - Flaş... Flaş... Pakistan'da 107 Yolcu Taşıyan Uçak Düştü!
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- 12:14 - Ne Zamana Kadar Maske Takacağız?
- 11:46 - Diyanet Başkanlığı'ndan Bayram Namazı Açıklaması
- 11:40 - Pandemi Sürecinde Göçmen Sayısında Büyük Azalma
- 10:34 - HES Kodu nedir? HES Kodu Nasıl Alınır?
- 10:25 - Bir Günde Görülen En Yüksek Vaka Sayısı
- 10:12 - AMPHAN Kasırgası 3 Milyon Kişiyi Etkiledi
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