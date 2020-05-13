Flaş... Flaş... O Sözlerinden Sonra İstifa Etti!

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, sosyal medyada infial yaratan sözleri sonrası görevinden istifa etti.

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, video konferans sırasında kameranın açık olduğunu unutunca "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" demiş, sözleri çok tepki çekmişti.

Konuyla ilgili üniversiteden açıklama yapılarak, Prof. Dr. Orhan Acar'ın istifa ettiği açıklandı. Gazi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir" denildi.