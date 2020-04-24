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Flaş... Flaş... O İlimizde Koronavirüs Vakası Kalmadı!

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Flaş... Flaş... O İlimizde Koronavirüs Vakası Kalmadı!
Tunceli'de tedavi gören son Corona Virüs hastasının da taburcu olmasıyla kentte Corona Virüs vakası kalmadı.

Tunceli'de tespit edilen 8 Corona Virüs hastasından 7'si geçen günlerde tedavilerinin ardından taburcu oldu. Tedavisi süren son Corona Virüs hastası E.D. (27) de bugün sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Böylelikle kentte Corona Virüs vakası kalmadı.

Tunceli Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Tunceli’de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan 1 hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip, taburcu olan hasta sayımız 8 şükür. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" dedi.

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