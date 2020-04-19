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Flaş... Flaş... Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Flaş... Flaş... Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem
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Güncel
19.04.2020 11:54
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasında, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 11.32'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Devlet olarak tüm imkanlarımızla esnafımızın, sanayicimizin, vatandaşımızın yanında dimdik duracağız" dedi.
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 160 bin 784’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 332 bin 456’ya yükseldi.
Hakkari'den Acı Haber
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova bölgesinde, nöbet sırasında rahatsızlanan bir askerin kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
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İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği “Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri” ek genelgesi ile büyük şehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta uygulanan yasakları 15 gün daha uzattı.
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