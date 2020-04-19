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SON DAKİKAFlaş... Flaş... Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Flaş... Flaş... Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem

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Flaş... Flaş... Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasında, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 11.32'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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