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SON DAKİKAFlaş... Flaş... İstanbul'da Deniz Yoluyla Giriş Çıkış Yasak

Flaş... Flaş... İstanbul'da Deniz Yoluyla Giriş Çıkış Yasak

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Flaş... Flaş... İstanbul'da Deniz Yoluyla Giriş Çıkış Yasak
İstanbul’a giriş ve çıkışların, il sınırları içerisinde özel teknelerle seyir yapmanın yasaklandığı açıklandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 23.59 itibariyle deniz yolu ile İstanbul’a giriş ve çıkışların, il sınırları içerisinde özel teknelerle seyir yapmanın yasaklandığını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda İstanbul’a deniz yoluyla giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cavid-salgını nedeniyle 17 Nisan 2020 Cuma günü saat 23.59 itibariyle deniz yolu ile İstanbul’a giriş ve çıkış, il sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmak salgın süresince yasaklanmıştır.

İstanbul dışından gelen ve ticari faaliyette bulunan balıkçı teknelerinin nakliye belgelerini beyan etme zorundadır, personelin kesinlikle tekne dışına çıkamayacaktır ve liman içine giremeyecektir. 20 metreden küçük temasların, İstanbul Boğazı kuzeyden girişlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından sorgulanarak ilgili kolluk kuvvetine bildirim sağlanacaktır."

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