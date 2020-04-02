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Flaş... Flaş... İspanya'dan Çok Acı Haber!

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Flaş... Flaş... İspanya'dan Çok Acı Haber!
İspanya Sağlık Bakanlığı, COVID-19'dan ölenlerin sayısının son 24 saatte 950 kişi daha artarak 10 bin 3'e yükseldiğini duyurdu.

İspanya 950 ölüm ile salgın boyunca tek günde en fazla ölüm sayısına ulaşan ülke oldu.

 

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