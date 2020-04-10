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Flaş... Flaş... Gözler Bu Saatte! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıklama Yapacak!

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Flaş... Flaş... Gözler Bu Saatte! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıklama Yapacak!
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacağı duyuruldu.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha video konferans yöntemiyle bir araya gelecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre; dün yapılan 28 bin 578 testten, 4 bin 56'sı pozitif çıkarken, 96 hasta yaşamını yitirdi, 296 hasta da iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 276 bin 338, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı 908, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1552, toplam entübe olan hasta sayısı 1017, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 142 olarak belirtildi.

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