Flaş... Flaş... Erzurumspor'da 11 kişinin corona testi pozitif çıktı!

Süper Lig'in başlatılma kararının ardından geçtiğimiz cuma günü toplanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, 4'ü futbolcu 11 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı. Bu kişiler hastaneye kaldırıldı, kulüp tesisleri de karantinaya alındı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tesisleri, 11 kişinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından dezenfekte edilerek 14 gün süreyle kapatıldı.

11 kişinin; 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanından oluştuğu belirtilirken, bu kişilerin Erzurum’daki Pandemi hastanelerinde karantinaya alındığı kaydedildi.

Kulüp başkanı Hüseyin Üneş, giriş ve çıkışları kapatılan tesise özel kıyafetle gelerek açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından liglerin başlatılması yönünde karar alınmasının ardından geride kalan cuma günü takımı topladıklarını ve ilk Covid-19 testinin de aynı gün yapıldığını aktaran Üneş şunları söyledi:

"O gün itibarıyla çok sevinmiştik. Çünkü bütün test sonuçları negatif çıkmıştı. Tabii ülkemizin muhtelif şehirlerinden gelen futbolcularımız olduğu için ikinci bir test yapılması yönünde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bize bilgi verdiler. Bugün (dün) öğlen ikinci testi bütün personelimizle birlikte yaklaşık 83 kişiye yaptırdık. İftardan sonra sonuçlar geldi. Maalesef 60 negatif, 11 pozitif ve 12 de çok arada sarı diye tabir edilen sonuçlar vardı. (Bu kişilerin tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiği kaydedildi) Bunların da yine minimum yarısının pozitif çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından söylendi."

ŞÜPHELİ 12 KİŞİNİN YENİDEN YAPILAN TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

Dün yapılan testlerde durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden yapılan testlerin negatif çıktığı açıklandı. Söz konusu 12 kişinin bugünden itibaren 14 gün karantina sürecinin başladığı ve durumlarının takip edileceği açıklandı.

BB Erzurumspor’da dün yapılan ikinci korona virüs testinde 4'ü futbolcu olmak üzere 11 kişinin testleri pozitif çıkmıştı. Korona virüs testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının 11 test sonucu pozitif çıktı.

Durumu şüpheli olan 12 kişinin testleri tekrarlanmıştı.

14 GÜNLÜK GÖZETİM

Sağlık çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Üneş, "Kampüsümüz 14 gün boyunca kapalı olacak. 14 gün içerisinde buradaki futbolcularımız da gözetim altında tutulacak. Çünkü onlarda da pozitif çıkma ihtimali olduğunu söylüyorlar. Durumu yarın (bugün) kendi içimizde değerlendireceğiz ve süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışacağız. Federasyon başkanımız Nihat Özdemir'e de teşekkür ediyoruz. Aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti" diye konuştu.