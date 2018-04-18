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SON DAKİKAFlaş.. Flaş.. Erken Seçim Tarihi Açıklandı!

Flaş.. Flaş.. Erken Seçim Tarihi Açıklandı!

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Flaş.. Flaş.. Erken Seçim Tarihi Açıklandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak söyledi.

Ayrıntılar birazdan...

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