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Flaş.. Flaş.. Erken Seçim Tarihi Açıklandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak söyledi.
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