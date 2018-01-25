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Flaş... Flaş... Erdoğan Sıfır Noktasında!

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Flaş... Flaş... Erdoğan Sıfır Noktasında!
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın 6. gününde Hatay’daki Harekat Merkezi’ne gitti. Erdoğan, askerlere hitabında, ulusal güvenliği sağlama nedeniyle Afrin’de gerçekleştirilen operasyonun bölgeyi terör unsurlarından temizlemeyi amaçladığ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la birlikte akşam saatlerinde Ankara’dan Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in de eşlik ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beraberindeki heyetle birlikte Harekat Merkezi’ndeki 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi almakta olduğu kaydedildi. Sürpriz ziyaret nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe’de Başbakan Binali Yıldırım’ı kabulünün de ertelendiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlere hitabında, ulusal güvenliği sağlama nedeniyle Afrin’de gerçekleştirilen operasyonun bölgeyi terör unsurlarından temizlemeyi amaçladığına dikkati çekti.

Afrin terörden temizlenince asli sahiplerine teslim edilecek. Harekat netice alıncaya kadar sürecek. 

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