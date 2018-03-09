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Flaş... Flaş... Emekliye Ne Kadar Zam Geliyor?

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Flaş... Flaş... Emekliye Ne Kadar Zam Geliyor?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için uzmanlar ‘yüzde 4, yüzde 4.5 ve yüzde 5’ şeklinde 3 tahminde bulunurken, öngörüler tutarsa maaşlarda 224 liraya varan artış yaşanacak.

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz zammını merakla bekliyor. 2018'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri, artış oranını Temmuz ayı başında öğrenecek.

Ancak uzmanların tahminleri zammın ipuçlarını veriyor. Uzmanlara göre, 2018'in ilk yarısında enflasyon, yani emeklilerin zam oranı yüzde 4, yüzde 4.5 ya da yüzde 5 seviyesinde olabilir. Bu tahminler gerçekleşirse, emeklilerin maaşında 224 liraya varan artış yaşanacak.

NASIL DEĞİŞECEK?

Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Eğer zam yüzde 4 olarak gerçekleşirse, bu maaş 179,25 lira artışla 4 bin 660 lira 51 kuruşa çıkacak. Zam oranının yüzde 4.5 olması halinde ise en yüksek emekli maaşı 201,65 lira artışla 4 bin 682 lira 91 kuruşa ulaşacak. Temmuz zammı yüzde 5 olursa da 4 bin 481 lira 26 kuruşluk en yüksek maaş, 224,06 lira artışla 4 bin 705 lira 32 kuruşa çıkacak.

EK ÖDEME DE ARTACAK

Temmuz'da ayrıca maaşlarla birlikte ek ödemeler de artacak. Maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i oranında ödenen ek ödeme, Temmuz'da yeni aylık üzerinden hesaplanacak. Bu da ek ödeme tutarını yükseltecek. Halen 4 bin 481 lira 26 kuruş maaş alan emekliye aylık 179,25 ek ödeme veriliyor. Eğer bu maaş 4 bin 705 lira 32 kuruşa yükselirse, ek ödeme de 188,21 liraya çıkacak.

​SSK'YA GEÇENE DE EMEKLİLİK KREDİSİ VERİLSİN

PRİM borcunu ödeyerek ya da askerlik-doğum borçlanması yaparak emekli olabilecek Bağ-Kur'lu esnaf ve çiftçilere kredi imkanı başlarken, kapsamın genişletilmesi bekleniyor.

Emekli adayları, Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenlerin kredi imkanından yararlanamadığını, başvurularının olumsuz sonuçlandığını belirterek, "Başvuru yapanlara 'Siz SSK'dan emekli olacaksınız' deniliyor. Bizlere de emeklilik kredisi yolu açılsın. Bağ-Kur'lu olduğumuz dönemin prim borçlarını ödeyebilelim" çağrısı yaptı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar da Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenlerin de kredi imkanından yararlanmasını gündeme taşımıştı..

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