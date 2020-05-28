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SON DAKİKAFlaş... Flaş... Cuma Namazı Kılınacak Camiler Belli Oldu!

Flaş... Flaş... Cuma Namazı Kılınacak Camiler Belli Oldu!

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Flaş... Flaş... Cuma Namazı Kılınacak Camiler Belli Oldu!
İstanbul'da cuma namazı kılınacak camiler 'www.istanbul.gov.tr' internet sitesinde yayınlandı. Camiler ne zaman açılacak? Yarın cuma namazı kılınacak mı? İstanbul'da hangi camilerde cuma namazı kılınacak? 29 Mayıs cuma namazı hakkında merak edilenler...

Yarın cuma namazı kılınacak mı? sorusunun yanıtını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya verdi.

29 Mayıs Cuma günü cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu özel bir video ile paylaştı.

İSTANBUL'DA HANGİ CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK?

İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii’nde cuma namazı kılınabilecek.

İstanbul’da cuma namazı kalınacak camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. İstanbul Valiliği bu anlamlı gün için özel bir video hazırladı. Videoyu Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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